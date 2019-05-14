На Московском шоссе Рязани снова прорыв – на этот раз водопровода

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-14T11:52:24+03:00

Но на этот раз не канализацию, а трубы с обычной водой

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Во вторник ,14 мая, на Московском шоссе прорвало водопровод: вода вышла на проезжую часть около перекрестка с Михайловским шоссе – прямо перед путепроводом со стороны «Барса».

ЧП случилось утром. Асфальт уже просел, участок огородили. Однако о перекрытии движения на одном из ключевых перекрестков Рязани пока речи не идет: по информации горадминистртации, разрыть дорогу и залатать трубу ремонтники планируют ближайшей ночью. В это время движение, разумеется, перекроют. Завершить работы и открыть дорогу хотят к завтрашнему утру.

Напомним, 10 мая в нескольких метрах от этого участка провалился асфальт – грунт размыло водой, пришедшей из-за прорыва канализационного коллектора. В ловушку, то есть яму, заполненную водой из канализации, попали и машины, и люди.

ИСТОЧНИК KP.RU