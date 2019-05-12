2019-05-12T11:00:27+03:00
Происшествия

Пожар под Рязанью унес жизнь хозяина дома

Информация о возгорании поступила ночью из села Пущино
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11 мая в селе Пущино Рязанского района горел жилой дом. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе областного ГУ МЧС, в результате пожара погиб хозяин дома - мужчина 1978 года рождения.

Информация о возгорании поступила дежурному, когда на часах было 23.31. На место происшествия были направлены 11 человек личного состава на 4 пожарных автомобилях.

Напомним, ранним утром 9 мая в Клепиковском районе огонь также унес жизнь человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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