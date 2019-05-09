Ранним утром 9 мая на пожаре в Рязанской области погиб человек

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-09T10:30:57+03:00

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В четверг, 9 мая в 5 часов 14 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Кобылинка Клепиковского района. Здесь загорелся жилой деревянный дом, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

На место выехали два пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы. Однако отстоять дом не удалось – он сгорел дотла.

Как рассказал «Комсомолке» очевидец происшествия, на пожаре погиб человек – он находился в сгоревшем доме.

Кстати, огонь успел перекинуться на соседний дом. Его удалось отстоять: здание обгорело, но в целом спасено.

ИСТОЧНИК KP.RU