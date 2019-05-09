Компания «Зеленый сад» поучаствовала в Параде Победы

СЕГОДНЯ 20:19 2019-05-09T20:19:37+03:00

Сотрудники одной из крупнейших строительных организаций пронесли флаг города-героя Смоленска

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Лучшие сотрудники компании «Зеленый сад» в День Победы пронесли флаг города-героя Смоленска по улицам и площадям Рязани. Для парада памятные полотнища всех советских городов-героев были изготовлены по инициативе этой, одной из крупнейших рязанских строительных организаций.

Среди внуков и правнуков героев и тружеников войны, пронесших флаг, - заместитель директора управляющей компании «Зеленый сад – Мой Дом» Михаил Ляпин. Его прадед Георгий Семенович Шпа гин - знаменитый советский конструктор стрелкового оружия, создавший легендарный пистолет-пулемёт ППШ. Более шести миллионов образцов этого оружия внесли решающий вклад в дело Великой Победы.

Дед начальника Службы имущественного обеспечения и режима «Зеленого сада» Александра Оришкевича - младший лейтенант Григорий Федорович Оришкевич командовал стрелковой ротой, за мужество и находчивость в бою награжден медалью «За отвагу».

У Сергея Голобоких, директора автотранспортного предприятия «Зеленый сад – Автоуслуга» воевали геройски оба деда. Василий Петрович Голобоких был награжден медалью «За оборону Москвы», а Андрей Иванович Обоимов – медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны.

Грибков Анатолий Петрович - дед инженера УЖК «Зеленый сад – Мой дом» Максима Фролова был летчиком-радистом, участвовал в разгроме милитаристской Японии.

В 1942 году Орденом Красной звезды за подвиг был награжден Петр Степанович Козлов - дед заведующего гаражом «Зеленого сада» Сергея Борисова.

Разведчиком стрелкового полка служил Борис Николаевич Яров, награжденный боевыми медалями и Орденом Отечественной войны – это дед Григория Ярова, заместителя начальника Службы капитального строительства.

Главный инженер «Зеленого сада» Владимир Тимченко по праву гордится своими дедами. Петр Дмитриевич Тимченко был летчиком, награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. Андрей Егорович Тепляков был отмечен Орденами Красной звезды и Отечественной войны, медалью «За отвагу» - он дошел до Берлина!

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ИСТОЧНИК KP.RU