2019-05-09T17:14:03+03:00
Происшествия

Дмитрию Павлюченкову отказали в УДО из рязанской колонии

Соучастник убийства журналистки Анны Политковской не встал на путь исправления
Антон КОНОВАЛОВ
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Дмитрий Павлюченков. Фото: РИА НовостиДмитрий Павлюченков. Фото: РИА Новости
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8 мая Московский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство об условно досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова. Он как соучастник осужден по громкому делу об убийстве журналистки Анны Политковской и отбывает наказание в колонии строгого режима №2 на улице 1-й Красной.

Адвокат Анатолий Ворошилов указал, что его подзащитный отбыл свыше 2/3 назначенного ему наказания (из 11 лет осталось около 3 лет 3 месяцев), а это формально позволяет надеяться на сокращение срока. Прокурор выступил против и убедил суд, что Павлюченков не встал на путь исправления: у бывшего подполковника милиции есть непогашенное взыскание за нарушение режима колонии и нет поощрений, также он не загладил вину перед родственниками погибшей.

С учетом этих обстоятельств ходатайство осталось без удовлетворения, а Павключенков – за решеткой. Напомним, ранее не подтвердилась информация о его якобы критическом состоянии здоровья.

Анна Политковская, автор статей и книг, активно освещавшая тему чеченских конфликтов, была застрелена 7 октября 2006 года в лифте своего дома в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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