В Рязани решат вопрос об УДО соучастника убийства журналистки Политковской

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-13T15:54:29+03:00

Заседание было назначено на 13 марта, но перенеслось на 24 апреля

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24 апреля в Рязани рассмотрят ходатайство адвоката, который представляет интересы Дмитрия Павлюченкова. Защита просит для соучастника убийства журналистки Анны Политковской условно-досрочного освобождения, сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Напомним, в декабре 2012 года бывшего подполковника милиции Павлюченкова приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Он отбывает наказание в рязанской колонии строгого режима №2 на улице 1-й Красной. В феврале в СМИ появлялась информация о якобы критическом состоянии здоровья заключенного, в УФСИН ее опровергли.

Изначально рассматривать вопрос об УДО планировалось 13 марта, однако потерпевшая сторона получила извещение лишь за день до этого, из-за чего заседание перенесли на 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU