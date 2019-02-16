Слухи об умирающем в Рязани соучастнике убийства Политковской проверила комиссия

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-16T16:42:37+03:00

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16 февраля представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Рязанской области посетили Дмитрия Павлюченкова. Экс-сотрудник ГУВД Москвы осужден за соучастие в убийстве журналистки Анны Политковской. С сентября он проходит лечение в терапевтическом отделении медицинской части рязанской колонии.

Интерес правозащитников к Павлюченкову был вызван рядом публикаций в СМИ о якобы критическом состоянии здоровья заключенного. При этом в пресс-службе регионального УФСИН «Комсомолке» рассказали, что жизни Павлюченкова ничего не угрожает.

- Он особенно акцентировал внимание на теплом отношении к нему медицинского персонала и сотрудников колонии, - поделился председатель ОНК Александр Гришко.

Представители ФСИН заверили, что Павлюченков проходит плановое лечение в медицинской части учреждения и получает всю необходимую помощь в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU