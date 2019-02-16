Слухи об умирающем в Рязани соучастнике убийства Политковской проверила комиссия
16 февраля представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Рязанской области посетили Дмитрия Павлюченкова. Экс-сотрудник ГУВД Москвы осужден за соучастие в убийстве журналистки Анны Политковской. С сентября он проходит лечение в терапевтическом отделении медицинской части рязанской колонии.
Интерес правозащитников к Павлюченкову был вызван рядом публикаций в СМИ о якобы критическом состоянии здоровья заключенного. При этом в пресс-службе регионального УФСИН «Комсомолке» рассказали, что жизни Павлюченкова ничего не угрожает.
- Он особенно акцентировал внимание на теплом отношении к нему медицинского персонала и сотрудников колонии, - поделился председатель ОНК Александр Гришко.
Представители ФСИН заверили, что Павлюченков проходит плановое лечение в медицинской части учреждения и получает всю необходимую помощь в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU