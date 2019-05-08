В Рязани отменили выставку военной техники в День Победы

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-08T15:35:59+03:00

Раритетные машины должны были прибыть из столицы

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Администрация Рязани сообщила об отмене выставки военной техники Клуба исторической реконструкции «Капонир», запланированной на 9 мая. Напомним, московский клуб должен был представить раритетные машины на площади Ленина – открыть выставку планировали в 12.30, после окончания парада.

– Выставка отменена в связи с непредвиденными обстоятельствами, – так изменения пояснили в городском управлении культуры.

Однако развлечений в День Победы в Рязани и так будет немало – подробная программа здесь.

Напомним, что к площадкам добираться придется пешком: движение около эпицентра празднования перекроют до позднего вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU