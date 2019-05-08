Для поисков пропавшего из рязанской больницы дедушки требуются добровольцы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-08T14:46:01+03:00

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Члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о сборе добровольцев для поиска Виктора Широкова.

Напомним, 64-летний мужчина лежал в Ряжской ЦРБ и в понедельник, 6 мая, ушел из больницы. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Виктор Анатольевич нуждается в медицинской помощи и дезориентирован – он не ориентируется в пространстве!

Для поисков мужчины «Лиза Алерт» организует штаб в Ряжске – сбор добровольцев в среду, 8 мая в 18.00. Форма одежды: лес. С собой лучше взять репелленты и фонари.

Координаты штаба: 53.732398; 40.068962. Подробности можно уточнить у инфорга по телефону 8-906-545-41-41.

ИСТОЧНИК KP.RU