2019-05-08T12:08:56+03:00
Происшествия

В Рязанской области из больницы бесследно исчез пациент

Мужчину не могут найти уже два дня
Роман ДОРОФЕЕВ
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Днем в среду, 8 мая, поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» опубликовал информацию о розыске 64-летнего Виктора Анатольевича Широкова (1955 г.р.). Известно, что мужчина находился в Ряжской центральной районной больницы, но ушел оттуда 6 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Предполагается, что он может находиться в Ряжске или в селе Поплевино, расположенном неподалеку. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Его примеры: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые.

Был одет в серую футболку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, на ногах сланцы.

Всех, кто располагает информацией о Викторе Анатольевиче, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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