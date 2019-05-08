Рязанцам предложили выбрать лучших врачей региона

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-08T12:11:31+03:00

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В Рязанской области стартовал публичный конкурс «Признательность пациентов», приуроченный ко Дню медицинского работника, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Как отмечают в ведомстве, основная цель конкурса — определить лучшие коллективы медицинских организаций региона, врачей, средних медицинских работников.

Выдвигать лучших специалистов и коллективы необходимо по следующим номинациям:

- «Мой выбор – мое призвание» (работа врача при оказании первичной медико-санитарной помощи взрослым;

- «Здоровые дети – успех в знаниях» (работа врача при оказании медицинской помощи детям);

- «Я выбрал профессию» (работа врача при оказании специализированной медицинской помощи);

- «Медицина – моя жизнь» (работа среднего медицинского работника любой специальности);

- «Народное признание» (работа отделения любой специальности, в адрес которого поступит наибольшее количество отзывов пациентов).

Присылайте свои отзывы о медицинских работниках, которых хотите выделить. Итоги подведут 27 мая.

Отзывы принимаются здесь, на сайте минздрава или по электронной почте minzdrav@ryazangov.ru с пометкой «Признательность пациентов».

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ИСТОЧНИК KP.RU