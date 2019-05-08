Рязанская Госавтоинспекция готовится к масштабным рейдам в праздники

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-08T10:48:36+03:00

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В ближайшие длинные выходные Госавтоинспекция Рязанской области проведет масштабные рейды. Выявлять будут грубых нарушителей правил дорожного движения и, разумеется, пьяных водителей.

Инспекторы обращаются с просьбой ко всем рязанцам: если вы увидели грубое нарушение, или, тем более, пьяного за рулем, сообщите в дежурную часть. Сделать это можно по телефонам 29-74-54, 29-74-64 или 112. При поступлении информации дежурный направляет на место ближайший экипаж ДПС.

Напомним, что в праздники дороги Рязани и области будут перекрывать. 9 мая временно закроют движение на двух участках федеральной трассы М-5 «Урал», облцентр в этот же день ждут куда более масштабные перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU