Рязанская Госавтоинспекция готовится к масштабным рейдам в праздники
В ближайшие длинные выходные Госавтоинспекция Рязанской области проведет масштабные рейды. Выявлять будут грубых нарушителей правил дорожного движения и, разумеется, пьяных водителей.
Инспекторы обращаются с просьбой ко всем рязанцам: если вы увидели грубое нарушение, или, тем более, пьяного за рулем, сообщите в дежурную часть. Сделать это можно по телефонам 29-74-54, 29-74-64 или 112. При поступлении информации дежурный направляет на место ближайший экипаж ДПС.
Напомним, что в праздники дороги Рязани и области будут перекрывать. 9 мая временно закроют движение на двух участках федеральной трассы М-5 «Урал», облцентр в этот же день ждут куда более масштабные перекрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU