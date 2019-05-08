В День Победы в Рязанской области перекроют два участка трассы М-5 «Урал»
Проехать нельзя будет через Шацк и Путятино
Изменить размер текста:
9 мая в Рязанской области ограничат движение на трассе М-5 «Урал», сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
С 9:30 до 11:00 дорогу перекроют в Шацке – в День Победы здесь пройдет торжественный митинг у Обелиска павшим воинам. Из-за ограничения на участке с 352 по 353 км транспорт пустят в обход райцентра.
Примерно в это же время – с 9:55 до 10:15 – движение перекроют в селе Путятино, это 310 км трассы М-5 «Урал».
Напомним, что в Рязани в этот день центр города перекроют на полдня, а площадь Ленина – на весь день.
ИСТОЧНИК KP.RU