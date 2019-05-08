В Рязани могут изуродовать историческое здание ради областного министерства

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-08T10:13:15+03:00

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Управление капитального строительства Рязанской области заказало проект реконструкции дома №59 на улице Почтовой. Аукцион на разработку документации размещен 30 апреля и находится на этапе подачи заявок.

Расплачиваться с разработчиком планируют за счет программы «Социальное развитие населенных пунктов», причем максимально это может обойтись бюджету в 5 миллионов рублей. Чтобы с комфортом разместились подразделения регионального министерства финансов и подведомственный ему Центр бухгалтерского учета, на выделенном участке снесут гаражи, а если на существующих площадях перечисленные в техзадании помещения не уместятся, заказчик допускает «надстройку третьего этажа из легких конструкций».

Последнее обстоятельство сразу же вызвало волну возмущения. Ведь указанное здание – объект культурного наследия регионального значения и часть исторической застройки одной из живописнейших улиц Рязани. Постановлением госинспекции по охране объектов культурного наследия здесь запрещается капитальное строительство и увеличение пространственных характеристик памятника.

Тем временем чиновники требуют конференц-зал на 100 мест, 5 кабинетов для руководителей, 12 кабинетов на 3-4 рабочих места, еще ряд кабинетов на 5-6 мест (чтобы на каждого работника приходилось не меньше 6 «квадратов»), помещения под серверную, архив, склад и другие.

Кроме того, техзаданием допускается устройство вентилируемого фасада и расширение оконных проемов, что тоже никак не вяжется со статусом дома и здравым смыслом.

ИСТОЧНИК KP.RU