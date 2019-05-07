Из-за ремонта водопровода на девяти улицах Рязани отключили воду

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-07T12:11:16+03:00

Холодного водоснабжения не будет несколько часов в Горроще, Дашках и центре города

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7 мая на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По данным властей, причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

До окончания ремонта воды не будет по следующим адресам:

- улица Белякова, д. 26, д. 26а (д/сад №31).

До 16:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Касимовское шоссе, д. 36, д. 38а, д. 40, д. 42а, д. 44, д. 44 корп. 1, д. 40 корп. 1, д. 40 корп. 2, д. 38б (школа №59), д. 40а (д/сад №150);

- улица Новоселов, д. 17 корп. 1 (школа №72), д. 17а (д/сад №131);

- улица Ленинского Комсомола, д. 87;

- улица Стройкова, д. 84, д. 84 корп. 1, д. 84 корп. 2;

- улица Большая, д. 106 корп. 2.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Вокзальная, д. 97, д. 99, д. 101;

- Первомайский проспект, д. 63;

- площадь Дмитрова, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2.

ИСТОЧНИК KP.RU