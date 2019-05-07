Из-за ремонта водопровода на девяти улицах Рязани отключили воду
7 мая на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По данным властей, причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
До окончания ремонта воды не будет по следующим адресам:
- улица Белякова, д. 26, д. 26а (д/сад №31).
До 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Касимовское шоссе, д. 36, д. 38а, д. 40, д. 42а, д. 44, д. 44 корп. 1, д. 40 корп. 1, д. 40 корп. 2, д. 38б (школа №59), д. 40а (д/сад №150);
- улица Новоселов, д. 17 корп. 1 (школа №72), д. 17а (д/сад №131);
- улица Ленинского Комсомола, д. 87;
- улица Стройкова, д. 84, д. 84 корп. 1, д. 84 корп. 2;
- улица Большая, д. 106 корп. 2.
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Вокзальная, д. 97, д. 99, д. 101;
- Первомайский проспект, д. 63;
- площадь Дмитрова, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2.
ИСТОЧНИК KP.RU