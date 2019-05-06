В праздники на рязанских дорогах погибли 9 человек

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-06T11:31:36+03:00

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С 30 апреля по 5 мая на дорогах Рязанской области зарегистрировано 28 ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В этих авариях погибли 9 человек. Еще 44 получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, крупная смертельная авария произошла 4 мая в Шиловском районе. На трассе М5 «Урал» столкнулись Kia Rio, Renault и Toyota. Три человека, находившиеся в последней иномарке, скончались на месте. Женщина и двое детей из Renault Sandero получили травмы.

Виновник же аварии – 47-летний водитель Kia Rio – попытался скрыться с места. Позже выяснилось, что автомобиль он угнал в Санкт-Петербурге, а по пути в Рязанскую область сбил инспектора. Кстати, в аварии в Шиловском районе ни сам водитель, ни его пассажир не пострадали.

Еще одно резонансное ДТП произошло в Милославском районе. Здесь, напомним, насмерть разбилась 16-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU