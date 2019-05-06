В смертельной аварии с юной рязанской скутеристкой разбирается полиция

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-06T10:38:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу, 3 мая, в Милославском районе произошла трагедия – погибла 16-летняя девушка. Авария, напомним, случилась около 18.40 на дороге Милославское-Муравеня.

Девушка с 13-летней родственнице й ехала на скутере Nexus. По предварительной информации, она превысила скорость и не справилась с управлением – в итоге скутер вылетел на обочину и опрокинулся.

По словам очевидца, пассажирка успела спрыгнуть . В результате она выжила и даже обошлась без травм. 16-летняя же девушка скончалась на месте.

Кстати, шлема не было ни на одной из барышень. Как выяснилось позже, водительских прав девушка не имела. Скутер зарегистрирован не был.

Теперь полиция проводит проверку, выясняя, в том числе, каким образом несовершеннолетняя смогла сесть и уехать на скутере. Последний, по информации очевидцев, принадлежит ее отцу.

ИСТОЧНИК KP.RU