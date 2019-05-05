Юная рязанка разбилась на отцовском скутере

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-05T12:33:01+03:00

Ее пассажирка в последний момент успела спрыгнуть — она осталась жива

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Вечером 3 мая в Рязанской области произошел несчастный случай, унесший жизнь юной девушки. 16-летняя школьница не справилась с управлением безобидной на первый взгляд мототехники.

- Девушка решила прокатиться на отцовском скутере. Взяла с собой родственницу. Разогнавшись и потеряв управление, транспортное средство вылетело в овраг. В самый последний момент пассажирка скутера смогла спрыгнуть, это спасло ей жизнь, - рассказал очевидец происшествия представителям одной из групп в социальной сети.

Прав на управление транспортным средством девушка не имела. Официальных комментариев по этому смертельному ДТП пресс-служба ГИБДД пока не дала. Одновременно с этим в соцсетях друзья и знакомые скорбят по поводу трагической смерти юной рязанки.

ИСТОЧНИК KP.RU