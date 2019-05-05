Смертельное ДТП 4 мая в Рязанской области устроил угонщик из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-05T14:56:58+03:00

Водитель, отправивший на тот свет трех человек, сбил еще и автоинспектора

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Смертельное ДТП, случившееся 4 мая в Шиловском районе на трассе М5 «Урал» обрастает новыми подробностями. Как сообщил телеканал РЕН-ТВ, один из автомобилей, попавших в ДТП, находился в угоне.

В полицию Петербурга обратился мужчина, который сообщил, что его Kia Rio похитили от одного из домов на Моховой улице. Владелец припарковал машину, двигатель выключать не стал. В салоне находились двое знакомых: отец и его 19-летний сын. Когда водитель вернулся, он не обнаружил своей машины.

Угнанный автомобиль привлек внимание дорожных инспекторов на трассе уже под Рязанью. Сотрудник ГИБДД остановил машину за нарушение ПДД. Когда он попросил у водителя документы, тот надавил на акселератор и сбил инспектора. По данным в соцсетях погоню за нарушителями вели семь экипажей ДПС.

Угонщики на «встречке» по касательной столкнулись с Toyota, а та с Renault. Серьезная авария не остановила злоумышленников, однако спустя пять минут они улетели в кювет и были задержаны. В отношении них возбуждено сразу три уголовных дела: из-за смертельного ДТП, кражи и наезда на полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU