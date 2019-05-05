2019-05-05T14:56:58+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП 4 мая в Рязанской области устроил угонщик из Санкт-Петербурга

Водитель, отправивший на тот свет трех человек, сбил еще и автоинспектора
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП, случившееся 4 мая в Шиловском районе на трассе М5 «Урал» обрастает новыми подробностями. Как сообщил телеканал РЕН-ТВ, один из автомобилей, попавших в ДТП, находился в угоне.

В полицию Петербурга обратился мужчина, который сообщил, что его Kia Rio похитили от одного из домов на Моховой улице. Владелец припарковал машину, двигатель выключать не стал. В салоне находились двое знакомых: отец и его 19-летний сын. Когда водитель вернулся, он не обнаружил своей машины.

Угнанный автомобиль привлек внимание дорожных инспекторов на трассе уже под Рязанью. Сотрудник ГИБДД остановил машину за нарушение ПДД. Когда он попросил у водителя документы, тот надавил на акселератор и сбил инспектора. По данным в соцсетях погоню за нарушителями вели семь экипажей ДПС.

Угонщики на «встречке» по касательной столкнулись с Toyota, а та с Renault. Серьезная авария не остановила злоумышленников, однако спустя пять минут они улетели в кювет и были задержаны. В отношении них возбуждено сразу три уголовных дела: из-за смертельного ДТП, кражи и наезда на полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой рязанец украл из дома пенсионерки металлическую кровать, чугунную печь и радиоприемник
В Рязанском кремле прошел фестиваль колокольного звона
Юная рязанка разбилась на отцовском скутере
В рязанской глубинке сгорел пожилой мужчина
Предполагаемый виновник аварии с тремя погибшими на рязанском участке М5 «Урал» задержан
В Рязанской области в ДТП погибли три человека – соцсети
В Рязанской области пропал 63-летний мужчина
Для подрядчика обхода города Сасово нет майских праздников
Воскресенье принесет рязанцам потепление
Следователи СК завершили эстафету «Дорога Памяти» в Бресте
В рязанском райцентре у 60-летнего мужчины изъяли партию марихуаны
Рязанка Татьяна Еремина стала чемпионкой Европы по бодибилдингу
Полицейские спасли жизни и здоровье четверым рязанцам
После столкновения на дороге Рязань – Спас-Клепики сгорели два автомобиля
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Рязанской области
Суд заставил рязанских чиновников заменить газовое оборудование в муниципальной квартире