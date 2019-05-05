Предполагаемый виновник аварии с тремя погибшими на рязанском участке М5 «Урал» задержан

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-05T11:13:37+03:00

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4 мая наш коллега, ссылаясь на социальные сети, сообщил о серьезной аварии на трассе М5 «Урал», в результате которой погибли люди. Пресс-служба регионального УМВД сообщает официальную версию случившегося.

Примерно в 17:20 в Шиловском районе на 262 километре трассы М5 «Урал» 47-летний житель Санкт-Петербурга на автомобиле Kia Rio, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автомобилем Тoyоta Corolla. После удара «японка» по инерции продолжила движение и столкнулась с еще одним автомобилем, Renault Sandero под управлением 37-летнего жителя Рыбновского района.

На место столкновения автомобилей сотрудники ГИБДД тут же вызвали бригаду скорой помощи. Но медики в отношении тех, кто ехал в Тoyоta Corolla, оказались бессильны: мужчина, женщина и, по предварительной информации, несовершеннолетний от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются. В Renault Sandero пострадали 34-летняя пассажирка и двое детей, трех и одиннадцати лет. Им оказали помощь в больнице.

47-летний житель Санкт-Петербурга, который и спровоцировал аварию, пытался скрыться с места аварии, но был оперативно был задержан сотрудниками ДПС. При этом ни он, ни его 18-летний пассажир не пострадали. В отношении водителя Kia возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ИСТОЧНИК KP.RU