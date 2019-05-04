В Рязанской области в ДТП погибли три человека – соцсети
4 мая на трассе М-5 в Шиловском районе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Информация об этом поступила в МЧС в 17.25, пишет пресс-служба главного управления по Рязанской области.
Сразу несколько очевидцев в соцсетях (в частности, в группе «Подслушано у водителей в Рязани») сообщают, что в результате ДТП погибли три человека, среди которых одна несовершеннолетняя.
Судя записи с регистратора одного из проезжавших мимо автомобилей, столкнулись Renault и Toyota. Официального комментария пока не последовало.
Отметим, что примерно в то же время некоторые водители сообщали о погоне на федеральной трассе, которую якобы полиция устроила за машиной марки Kia.
ДТП на М-5 в Шиловском районе.Источник: vk.com/voditelrzn62 (Алексей Козлов)
ИСТОЧНИК KP.RU