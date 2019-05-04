2019-05-04T21:18:43+03:00
Происшествия

В Рязанской области в ДТП погибли три человека – соцсети

Авария случилась на трассе М-5 в Шиловском районе [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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4 мая на трассе М-5 в Шиловском районе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Информация об этом поступила в МЧС в 17.25, пишет пресс-служба главного управления по Рязанской области.

Сразу несколько очевидцев в соцсетях (в частности, в группе «Подслушано у водителей в Рязани») сообщают, что в результате ДТП погибли три человека, среди которых одна несовершеннолетняя.

Судя записи с регистратора одного из проезжавших мимо автомобилей, столкнулись Renault и Toyota. Официального комментария пока не последовало.

Отметим, что примерно в то же время некоторые водители сообщали о погоне на федеральной трассе, которую якобы полиция устроила за машиной марки Kia.

ДТП на М-5 в Шиловском районе.Источник: vk.com/voditelrzn62 (Алексей Козлов)

ИСТОЧНИК KP.RU

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