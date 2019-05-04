В рязанском райцентре у 60-летнего мужчины изъяли партию марихуаны

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-04T12:46:02+03:00

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Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Михайловском районе был задержан 60-летний местный житель причастный к обороту наркотиков.

Вечером на улице райцентра полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2115, в котором в качестве пассажира находился подозреваемый. При досмотре автомобиля в салоне стражи правопорядка обнаружили пакет с растительным веществом, принадлежавший мужчине. В дальнейшем экспертиза показа, что в пакете находились 488 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотиков в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU