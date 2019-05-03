Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Рязанской области
В ночь на 1 мая на трассе в Михайловском районе произошло массовое ДТП с двумя погибшими. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, Skoda Octavia под управлением жителя Москвы, 1964 года рождения, врезалась в грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом. После столкновения грузовик по инерции продолжил движение и врезался в Ssang Yong, за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения.
В результате ДТП водитель южнокорейского внедорожника скончался на месте происшествия до приезда медицинской бригады, водитель Skoda – умер в больнице. Еще один человек – пассажирка внедорожника, госпитализирована с тяжелыми травмами.
В настоящее время сотрудники ДПС ГИБДД выясняют все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU