2019-05-03T08:29:48+03:00
Происшествия

Появилось видео с моментом ДТП на улице Семинарской в Рязани

В центре города столкнулись два легковых автомобиля
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Фото: "Дороги Рязани".Фото: "Дороги Рязани".
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Днем 2 мая в центре города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Видео с моментом аварии на перекрестке улиц Семинарской и Каширина выложили на канале «Дороги Рязани».

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, в тот момент, когда иномарка поворачивала на улицу Каширина в нее на скорости влетел ВАЗ 15-ой модели.

По предварительным данным, в результате дорожного происшествия машины получили механические повреждения. Никто из водителей серьезно не пострадал.

Подробности ДТП уточняются.

ДТП в Рязани "ТОРОПИЛИСЬ" (ул.Семинарская - ул.Каширина).Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62 Телеграмм https://t.me/roadRzn62

ИСТОЧНИК KP.RU

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