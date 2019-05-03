2019-05-03T16:52:24+03:00
Экономика

Аудиторы начали проверять исполнение годового бюджета Рязанской области

Счетная палата проанализирует исполнение доходной и расходной части бюджета, его дефицит, объемы и структуру долгов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники контрольно-счетной палаты приступили к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Рязанской области за 2018 год, сообщается на сайте ведомства.

Во время контрольного мероприятия аудиторы проверят годовую бюджетную отчетность 30 главных распорядителей бюджетных денег, а также соблюдение требований законодательства при формировании и исполнении бюджета.

Кроме того, специалисты счетной палаты проанализируют исполнение доходной и расходной части бюджета, дефицита бюджета, объемы и структуру долговых обязательств, расходы на обслуживание госдолга.

По результатам внешней проверки будет подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета. Аудиторы отразят результаты контрольных мероприятий по проверке использования денег, выделенных из областного бюджета в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд заставил рязанских чиновников заменить газовое оборудование в муниципальной квартире
Пьяный рязанец смог спастись при сильном пожаре, в котором сгорел его отец
Ушел из жизни староста ермишинского села Азеево Умид Бурнашев
Более 30 подстанций Рязанской области отремонтируют в 2019 году
Оперативники задержали двух серийных воровок, обворовывавших рязанских пенсионерок
В ближайшие часы в Рязани резко усилятся порывы ветра
Рязань не вошла в топ городов, где люди заинтересованы в создании бизнеса
Появилось видео с моментом ДТП на улице Семинарской в Рязани
В начале новой рабочей недели в центре Рязани отключат свет
Из-за низкого половодья молодые рязанские бобры остались с родителями
Нетерпеливый водитель из Пензы устроил ДТП на рязанской дороге
После погони пьяного рязанского водителя приковали к дереву
В Рязани месяц ищут пропавшего молодого мужчину
Чтобы потушить пожар, рязанским пожарным надо было форсировать реку
Участников первомайского шествия в Рязани развлекали танцами со сцены
7 мая мощи святой Варвары Скворчихинской доставят на рязанскую землю
По центру Рязани прошло первомайское шествие
Трио победителей конкурса «Управленческие кадры Рязанской области» получит должности
Снятый под Рязанью «Сторож» вошел в основную программу «Кинотавра»-2019
В Рязани стартует II фестиваль ресторанной индустрии