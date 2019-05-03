Аудиторы начали проверять исполнение годового бюджета Рязанской области

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-03T16:52:24+03:00

Счетная палата проанализирует исполнение доходной и расходной части бюджета, его дефицит, объемы и структуру долгов

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Сотрудники контрольно-счетной палаты приступили к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Рязанской области за 2018 год, сообщается на сайте ведомства.

Во время контрольного мероприятия аудиторы проверят годовую бюджетную отчетность 30 главных распорядителей бюджетных денег, а также соблюдение требований законодательства при формировании и исполнении бюджета.

Кроме того, специалисты счетной палаты проанализируют исполнение доходной и расходной части бюджета, дефицита бюджета, объемы и структуру долговых обязательств, расходы на обслуживание госдолга.

По результатам внешней проверки будет подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета. Аудиторы отразят результаты контрольных мероприятий по проверке использования денег, выделенных из областного бюджета в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU