Любимов: На улице Есенина в Рязани добавят еще одну полосу для машин

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-30T17:44:41+03:00

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В Рязани расширят улице Есенина. Об этом во время прямого эфира в социальной сети «Одноклассники» сообщил губернатор Николай Любимов. Во время эфира один из рязанцев предложил главе региона сделать улицы Новая и Есенина двусторонними.

— Пока этого делать не собираемся, но уже сейчас готовится проект по расширению улицы Есенина, — заявил губернатор.

По словам Любимова, на улице Есенина добавят еще одну полосу для движения автомобилей в сторону центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU