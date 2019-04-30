Любимов: На улице Есенина в Рязани добавят еще одну полосу для машин
Глава региона провел прямой эфир с пользователями соцсети «Одноклассники»
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В Рязани расширят улице Есенина. Об этом во время прямого эфира в социальной сети «Одноклассники» сообщил губернатор Николай Любимов. Во время эфира один из рязанцев предложил главе региона сделать улицы Новая и Есенина двусторонними.
— Пока этого делать не собираемся, но уже сейчас готовится проект по расширению улицы Есенина, — заявил губернатор.
По словам Любимова, на улице Есенина добавят еще одну полосу для движения автомобилей в сторону центра города.
ИСТОЧНИК KP.RU