2019-04-29T12:57:02+03:00
Экономика

В Рязанской области снизили давление на бизнес со стороны надзорных органов

По словам региональных властей, удалось сократить издержки предпринимателей на уплату штрафов
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Фото: министерство экономического развития Рязанской области.Фото: министерство экономического развития Рязанской области.
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В министерстве экономического развития Рязанской области прошло заседание комиссии, на котором обсудили вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании отметили, что в 2018 году благодаря реформе контрольно-надзорной деятельности, удалось снизить количество плановых проверок, а также сократить издержки бизнеса на уплату штрафов. В большинстве случаев штрафы заменили предупреждениями.

Кроме того, на заседании утвердили показатель оценки влияния деятельности органов исполнительной власти на состояние инвестиционного климата в регионе.

Напомним, ранее крупные инвесторы сигнализировали о давлении со стороны налоговой службы. По их словам, им мешало большое количество проверок, а малому и среднему бизнесу создают препятствия при регистрации юрлица. Тогда губернатор Николай Любимов поручил одному из заместителей Роману Петряеву разобраться в ситуации, выяснить, с чем связаны подобные обращения компаний. Читать подробнее >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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