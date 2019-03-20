Крупные инвесторы в Рязанской области жалуются на давление налоговой

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-20T09:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области крупные инвесторы сигнализируют о давлении со стороны налоговой службы. Им мешает большое количество проверок, а малому и среднему бизнесу в то же время создают препятствия при регистрации юрлица.

- Прошу разобраться в ситуации, выяснить, с чем связаны подобные обращения ряда компаний, работающих в регионе, - такое заявление сделал губернатор Николай Любимов на заседании кабинета министров 19 марта.

Он поручил одному из заместителей Роману Петряеву провести рабочее совещание по вопросам взаимодействия инвестиционных компаний и налоговой службы.

Глава региона сослался на задачи по снижению давления на бизнес, поставленные президентом, и важность работы по привлечению инвестиций. Он призвал налоговиков работать в одной плоскости с исполнительной властью, не допуская необоснованных проверок и соблюдая предпринимательские свободы.

- Надо действовать так, чтобы это никого не пугало, и у субъектов предпринимательства не было причин уходить в тень, платить «серые» зарплаты, - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU