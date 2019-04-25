2019-04-25T11:36:27+03:00
Политика

Коммунисты приглашают рязанцев присоединиться к первомайскому шествию

Колонна КПРФ формируется с 9 утра возле Вечного Огня на площади Победы
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Рязанские коммунисты пригласили жителей города принять участие в первомайском шествии под красными флагами.

– Первомай – не только праздник, ставший таковым в 1918 году по Указу Советского правительства. Еще раньше в этот день с антикапиталистическими лозунгами вышли рабочие Австралии, США, Европы и царской России. Многие из них поплатились за это жизнями, – говорится в обращении обкома КПРФ.

В советское время праздник 1 Мая назывался Днем Международной солидарности трудящихся. После перестройки его переименовали в Праздник весны и труда, а праздничные демонстрации упразднили. С тех пор его продолжали отмечать только коммунисты и их сторонники, пока в 2013 году на улицы российских городов «добровольно-принудительно» не вышли подконтрольные властям бюджетники.

– Не иди на поводу у фальшивых профсоюзов, которые забыли свое настоящее предназначение – защищать интересы пролетариата. Вставай под красные знамена КПРФ! Борись вместе с нами за свои права! – призывают коммунисты.

Напомним, что 1 мая в Рязани традиционно состоится праздничное шествие, в котором примут участие представители общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий, а также сотрудники администрации и правительства.

Колонна КПРФ формируется с 9 утра возле Вечного Огня на площади Победы. Завершить шествие коммунисты планируют митингом на площади Ленина.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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