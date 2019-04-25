2019-04-25T11:02:20+03:00
Недвижимость

В Рязанской области продолжится реализация партпроекта «Городская среда»

Будут благоустроены территории в 14 муниципальных образованиях
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В рамках проекта «Единой России» «Городская среда» в 2019 году будет благоустроено 10 917 дворов и 4 000 общественных пространств во всех регионах страны. За качеством проводимых работ будут следить эксперты «Городской среды». Об этом заявил федеральный координатор партпроекта Павел Качкаев.

– В регионах «Единая Россия» проводила общественные обсуждения и рейтинговые голосования за реконструкцию общественных пространств и территорий. Мы практически завершили сбор данных об объектах, которые вошли в планы субъектов РФ по реконструкции. На сегодняшний день нам известно, что в 2019 году в рамках партпроекта «Городская среда» будет благоустроено порядка 15 000 объектов, — отметил он и добавил, что к завершению сбора данных количество объектов увеличится.

Федеральный координатор партпроекта напомнил, что 15 мая будут подведены итоги мониторинга качества благоустроенных объектов в 2018 году. К рейдам были привлечены региональные координаторы проекта, волонтеры, местные отделения «Единой России».

– Полученные по итогам проведенного мониторинга данные о нарушениях и недочетах будут переданы в Минстрой и в региональные органы жилищно-коммунального хозяйства, — заключил Павел Качкаев. Он подчеркнул, что партия будет добиваться устранения всех выявленных недоделок, в том числе в рамках гарантийного ремонта.

В Рязанской области в 2019 году благоустройство общественных территорий в рамках партпроекта «Городская среда» будет проводиться в областном центре и в 13 муниципальных образованиях региона. Комплексное благоустройство дворовых территорий предусмотрено только в трех городах — Рязани, Ряжске и Сасове. Об этом ryazan.er.ru рассказал региональный координатор проекта «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов.

– В Рязани в рамках партийного проекта «Городская среда» будут благоустроены 17 дворовых территорий 22 многоквартирных жилых домов и 8 парков и скверов. На ремонт дворов направят более 120 миллионов рублей, при этом собственники многоквартирных домов софинансировали не менее 20% от общей стоимости дополнительного перечня работ, — отметил Александр Ачалов.

В текущем году запланировано благоустройство парков и скверов, занявших 2 место в ходе рейтингового голосования. Это четыре сквера — у кинотеатра «Октябрь», «Новопавловская роща», парк «Морской славы» и продолжение Лыбедского бульвара на улице Новослободской. Кроме того, в рамках партпроекта запланированы реконструкции летнего театра и прилегающей к нему площади в Центральном парке культуры и отдыха, площади перед Дворцом культуры «Приокский», расположенным в парке имени Юрия Гагарина, сквера имени Михаила Скобелева и благоустройство Лысой горы в Солотче.

Александр Ачалов подчеркнул, что в регионе за реализацией партийного проекта осуществляется многоуровневый депутатский контроль.

В начале апреля члены фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе провели мониторинг дворовых территорий, которые благоустраивались в рамках партпроекта «Городская среда» в 2018 году. Подрядчиков обязали исправить все недоделки до 15 апреля, до 1 мая — провести работы по благоустройству и озеленению.

В первый год работы проекта, в 2017 году, в Рязанской области было выполнено благоустройство 327 дворовых территорий и 22 общественных пространств. Участниками программы стали 20 муниципальных образований. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 200 млн рублей.

В 2018 году проведено комплексное благоустройство 16 общественных территорий в 11 муниципалитетах. На эти цели только из федерального бюджета поступило более 250 млн рублей. В Сасове и Рязани в рамках партпроекта выполнили комплексное благоустройство, соответственно, 1 и 14 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В 2019 году запланировано комплексное благоустройство 24 общественных пространств и 19 дворовых территорий в 14 муниципальных образованиях.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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