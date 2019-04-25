Ночью в селе Путятино на пожаре погиб инвалид

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-25T11:48:44+03:00

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Минувшей ночью в райцентре Путятино произошла трагедия – сгорел дом, причем на пожаре погиб человек, сообщает издательство «Пресса».

В половине четвертого утра спасателей вызвала соседка. Женщина живет через дорогу от того дома и посреди ночи проснулась от страшного треска: от огня лопался и «стрелял» шифер.

На момент приезда двух первых расчетов, огонь охватил уже полдома и всю крышу. Чуть позже подъехали еще две машины, одна из которых примчалась из села Песочня. Однако отстоять деревянный дом не удалось. К счастью, соседние не пострадали.

На пожаре погиб инвалид, хозяин дома. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС, это мужчина 1956 года рождения.

Напомним, накануне в этом же районе с огнем боролись сразу в трех селах.

ИСТОЧНИК KP.RU