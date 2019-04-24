2019-04-24T17:56:10+03:00
Происшествия

В Путятинском районе горит пилорама и участки еще в двух селах

С огнем борются всем миром
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

Днем в среду, 24 апреля, в селе Екатериновка Путятинского района загорелась пилорама, сообщает издательство «Пресса».

С огнем борются три пожарных расчета – это восемь сотрудников пожарной части. Им помогают работники местной сельской администрации и жители Екатериновки. На месте присутствуют также энергетики и полицейские. От чего возник огонь – пока не известно.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Одновременно в самом райцентре Путятино горит сразу несколько дачных участков. Здесь работают пожарные газокомпрессорной станции.

В селе Караулово того же района тем временем горит сухая трава.

Напомним, накануне на совещании с участием губернатора главный следователь Рязанской области Владимир Никешкин предупредил глав районов и поселений, какие меры может принять... Не секрет, что нередко огонь к деревням подбирается по сухой траве из-за того, что вовремя не провели опашку.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вынесен приговор убийце бабушки, мешавшей ему спать
Стали известны подробности ограбления храмов в Рязанской области
Из всех банковских карт детские пособия рязанки смогут получать только на «МИР»
По вине рязанки годовалый ребенок получил сильный ожог от батареи отопления
Жителей Рязанской области суд «развел» с тремя иностранцами
Рязанские десантники устроили акцию протеста у памятника генералу Маргелову
Погибшая в ванной 11-летняя рязанка, была единственным ребенком в семье
Венеролог рязанского диспансера проведет «прямую линию» на анонимной основе
Похитителей оград на кладбище Рязани поймали с поличным
Стало известно, когда в Рязанском районе начнут отключать отопление
Рязанские пекари приступили к выпечке Пасхальных куличей
Зеки-иудеи отмечают в рязанских колониях праздник Пейсах
Губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в «Одноклассниках»
Стали известны предварительные причины смертельного пожара в Сараевском районе
В бюджет Рязани заложили 10 миллионов на детские площадки
Впервые сразу две рязанские лучницы стали призерами российского чемпионата
В библиотеке имени Горького откроется выставка «Петр Ганский. Возвращение»
Во дворе частного дома в поселке Пителино поймали молодую бобриху
Обезумевший рязанец пытался заживо сжечь родную бабушку
3,5 тысяч калужских елей посадят 26 апреля в рязанскую землю
В рязанском селе Льгово Mitsubishi Galant сбил подростка
В Рязани с Куйбышевского шоссе вывезли многие кубометры мусора
В центре Рязани начали засаживать цветочные клумбы
Кто из рязанцев может претендовать на льготную ипотеку
В Рязани состоялся пробный пуск фонтанов
Рязанцев приглашают на фестиваль «Красная горка»
В Рязани в столкновении с Renault серьезно пострадал мотоциклист