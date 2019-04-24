В Путятинском районе горит пилорама и участки еще в двух селах
Днем в среду, 24 апреля, в селе Екатериновка Путятинского района загорелась пилорама, сообщает издательство «Пресса».
С огнем борются три пожарных расчета – это восемь сотрудников пожарной части. Им помогают работники местной сельской администрации и жители Екатериновки. На месте присутствуют также энергетики и полицейские. От чего возник огонь – пока не известно.
Фото: Издательство «Пресса».
Одновременно в самом райцентре Путятино горит сразу несколько дачных участков. Здесь работают пожарные газокомпрессорной станции.
В селе Караулово того же района тем временем горит сухая трава.
Напомним, накануне на совещании с участием губернатора главный следователь Рязанской области Владимир Никешкин предупредил глав районов и поселений, какие меры может принять... Не секрет, что нередко огонь к деревням подбирается по сухой траве из-за того, что вовремя не провели опашку.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU