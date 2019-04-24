В ночь на вторник в Рязани закроют движение на Северной окружной дороге

СЕГОДНЯ 22:18 2019-04-24T22:18:13+03:00

Власти города нашли время, чтобы убрать с автодороги рекламную конструкцию

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В ночь на 26 апреля в Рязани закроют движение транспорта на Северной окружной дороге, сообщает пресс-служба городской администрации. Как отмечают власти, причина закрытия — демонтаж рекламной конструкции на участке в районе подъема в сторону улицы Бирюзова.

Движение будет закрыто в обе стороны с 24:00 до 03:00.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть внимательными на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU