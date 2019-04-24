2019-04-24T16:25:22+03:00
Происшествия

Погибшая в ванной 11-летняя рязанка, была единственным ребенком в семье

Следственный комитет продолжает проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки
Поделиться:
Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Погибшая в Рязани 11-летняя девочка, была единственным ребенком в семье. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

— По словам родителей, у девочки был телефон, с которым она играла, как обычный ребенок, — рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Михаил Лотарев. — В момент происшествия девочка находилась дома одна, в семье она была единственным ребенком. Скорее всего она играла, лежа в ванне. В настоящее время мы продолжаем проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 22 апреля родители, вернувшись к себе в квартиру, обнаружили в ванне, наполненной водой, тело 11-летней дочери. В ванне находился сотовый телефон с сетевым зарядным устройством, подключенным к электроперенсоке.

По предварительным данным, смерть наступила в результате поражения электрическим током.

ВАЖНО!

Следственный комитет обращается к родителям с просьбой, внимательнее следить за детьми.

«Разъясните детям правила пользования электроприборами и сотовыми телефонами, особенно при нахождении рядом с водой. Исключите любую ситуацию, способную привести к гибели или травмированию детей», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вынесен приговор убийце бабушки, мешавшей ему спать
В Путятинском районе горит пилорама и участки еще в двух селах
Стали известны подробности ограбления храмов в Рязанской области
Из всех банковских карт детские пособия рязанки смогут получать только на «МИР»
По вине рязанки годовалый ребенок получил сильный ожог от батареи отопления
Жителей Рязанской области суд «развел» с тремя иностранцами
Рязанские десантники устроили акцию протеста у памятника генералу Маргелову
Венеролог рязанского диспансера проведет «прямую линию» на анонимной основе
Похитителей оград на кладбище Рязани поймали с поличным
Стало известно, когда в Рязанском районе начнут отключать отопление
Рязанские пекари приступили к выпечке Пасхальных куличей
Зеки-иудеи отмечают в рязанских колониях праздник Пейсах
Губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в «Одноклассниках»
Стали известны предварительные причины смертельного пожара в Сараевском районе
В бюджет Рязани заложили 10 миллионов на детские площадки
Впервые сразу две рязанские лучницы стали призерами российского чемпионата
В библиотеке имени Горького откроется выставка «Петр Ганский. Возвращение»
Во дворе частного дома в поселке Пителино поймали молодую бобриху
Обезумевший рязанец пытался заживо сжечь родную бабушку
3,5 тысяч калужских елей посадят 26 апреля в рязанскую землю
В рязанском селе Льгово Mitsubishi Galant сбил подростка
В Рязани с Куйбышевского шоссе вывезли многие кубометры мусора
В центре Рязани начали засаживать цветочные клумбы
Кто из рязанцев может претендовать на льготную ипотеку
В Рязани состоялся пробный пуск фонтанов
Рязанцев приглашают на фестиваль «Красная горка»
В Рязани в столкновении с Renault серьезно пострадал мотоциклист