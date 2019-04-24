Погибшая в ванной 11-летняя рязанка, была единственным ребенком в семье
Погибшая в Рязани 11-летняя девочка, была единственным ребенком в семье. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.
— По словам родителей, у девочки был телефон, с которым она играла, как обычный ребенок, — рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Михаил Лотарев. — В момент происшествия девочка находилась дома одна, в семье она была единственным ребенком. Скорее всего она играла, лежа в ванне. В настоящее время мы продолжаем проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 22 апреля родители, вернувшись к себе в квартиру, обнаружили в ванне, наполненной водой, тело 11-летней дочери. В ванне находился сотовый телефон с сетевым зарядным устройством, подключенным к электроперенсоке.
По предварительным данным, смерть наступила в результате поражения электрическим током.
ВАЖНО!
Следственный комитет обращается к родителям с просьбой, внимательнее следить за детьми.
«Разъясните детям правила пользования электроприборами и сотовыми телефонами, особенно при нахождении рядом с водой. Исключите любую ситуацию, способную привести к гибели или травмированию детей», — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU