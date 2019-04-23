11-летняя рязанкая девочка скончалась от удара тока телефонной зарядки
Следственным отделом города Рязань СУ СКР проводится проверка по факту смертельного травмирования 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, днем 22 апреля 2019 года родители, вернувшись к себе в квартиру, обнаружили в ванне, наполненной водой, тело своей дочери без признаков жизни. Также в ванне находился сотовый телефон с сетевым зарядным устройством, подключенным к от стационарной сети с к мобильной. Эксперты считают, что смерть ребенка наступила в результате поражения электрическим током.
В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU