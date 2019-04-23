11-летняя рязанкая девочка скончалась от удара тока телефонной зарядки

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-23T14:05:51+03:00

Близкие нашли ее в заполненной ванне с включенным СЗУ

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Следственным отделом города Рязань СУ СКР проводится проверка по факту смертельного травмирования 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днем 22 апреля 2019 года родители, вернувшись к себе в квартиру, обнаружили в ванне, наполненной водой, тело своей дочери без признаков жизни. Также в ванне находился сотовый телефон с сетевым зарядным устройством, подключенным к от стационарной сети с к мобильной. Эксперты считают, что смерть ребенка наступила в результате поражения электрическим током.

В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU