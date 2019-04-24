2019-04-24T14:09:06+03:00
Политика

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в «Одноклассниках»

Задавать вопросы главе региона можно уже сейчас и во время эфира
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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30 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямую трансляцию в социальной сети «Одноклассники», сообщает пресс-служба регионального правительства. Начнется прямая линия в 15:00 в группе «Рязанская область».

Задать вопросы Любимову можно во время прямого эфира или заранее — в комментариях в официальной группе по этой ссылке.

Напомним, официальная страница региона «Рязанская область» и личная страница губернатора в «Одноклассниках» появились в марте 2019 года. Это еще один шаг в работе по цифровизации региона, а также укреплению диалога между властью и обществом.

Читать также: Рязанский губернатор поручил главам районов и министрам идти в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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