Во дворе частного дома в поселке Пителино поймали молодую бобриху

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-24T11:54:56+03:00

Местные жители посадили животное в бочку и отвезли на пруд [фото]

Изменить размер текста: A A

23 апреля во дворе частного дома по улице Новоселов в поселке Пителино поймали бобра, сообщает издательство «Пресса». Молодая самочка бобра в возрасте двух-трех лет пришла к дому местного жителя Олега Федюшкина.

— Бобра обнаружили вечером в огороде моя супруга и теща, – рассказывает мужчина. – Ворота были открыты, и бобриха спокойно прошла во двор.

Фото: издательство "Пресса".

В итоге хозяин дома вместе с соседями поймали животного большим сачком, посадили в бочку и отвезли на Зайцев пруд в центре поселка Пителино.

Напомним, на днях в селе Смолеевка Ухоловского района огромный бобер напал на женщину и укусил ее за ногу. Подробности происшествия >>>

ИСТОЧНИК KP.RU