Во дворе частного дома в поселке Пителино поймали молодую бобриху
23 апреля во дворе частного дома по улице Новоселов в поселке Пителино поймали бобра, сообщает издательство «Пресса». Молодая самочка бобра в возрасте двух-трех лет пришла к дому местного жителя Олега Федюшкина.
— Бобра обнаружили вечером в огороде моя супруга и теща, – рассказывает мужчина. – Ворота были открыты, и бобриха спокойно прошла во двор.
Фото: издательство "Пресса".
В итоге хозяин дома вместе с соседями поймали животного большим сачком, посадили в бочку и отвезли на Зайцев пруд в центре поселка Пителино.
Напомним, на днях в селе Смолеевка Ухоловского района огромный бобер напал на женщину и укусил ее за ногу. Подробности происшествия >>>
ИСТОЧНИК KP.RU