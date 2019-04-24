2019-04-24T11:54:56+03:00
Общество

Во дворе частного дома в поселке Пителино поймали молодую бобриху

Местные жители посадили животное в бочку и отвезли на пруд [фото]
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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23 апреля во дворе частного дома по улице Новоселов в поселке Пителино поймали бобра, сообщает издательство «Пресса». Молодая самочка бобра в возрасте двух-трех лет пришла к дому местного жителя Олега Федюшкина.

— Бобра обнаружили вечером в огороде моя супруга и теща, – рассказывает мужчина. – Ворота были открыты, и бобриха спокойно прошла во двор.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

В итоге хозяин дома вместе с соседями поймали животного большим сачком, посадили в бочку и отвезли на Зайцев пруд в центре поселка Пителино.

Напомним, на днях в селе Смолеевка Ухоловского района огромный бобер напал на женщину и укусил ее за ногу. Подробности происшествия >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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