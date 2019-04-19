В центре рязанского села 30-килограммовый бобер напал на женщину

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-19T10:09:46+03:00

Та отбивалась банкой с молоком. Для животного все кончилось трагически

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В селе Смолеевка Ухоловского района произошло странное нападение, сообщает издательство «Пресса». Поздним вечером местная жительница возвращалась домой от соседей – там она купила молока. Шла по одной из центральных улиц села и, заметив какое-то животное на дороге, решила, что это котенок. Подошла посмотреть/погладить, но «котенок» неожиданно оказалась огромным бобром – на вид примерно в 1,5 метра.

Животное, видимо, само испугалось человека и… бросилось на сельчанку. Попятившись, женщина споткнулась, упала, при этом машинально прикрывалась банкой с молоком. В этот момент бобер взял, да и укусил несчастную за ногу.

На визг прибежал муж – дом семьи находился недалеко от места нападения. Трогаясь с места, сельчанин автоматически схватил лопату. С ней он прибежал на место ЧП, ей же несчастного бобра и зарубил.

Животное оттащили на двор, там и выяснилось, что он был 1,2 метра в длину, а весил аж 30 кг.

– Мы думаем, что кто-то из местных охотников поймал его и закрыл в сарае. Бобер же смог прогрызть себе лаз и выбраться на свободу. Похоже, в тот момент я и оказалась у него на пути. На свою беду, – рассказала женщина местным корреспондентам.

Пострадавшей обработали рану, наложили повязку и сделали все необходимые уколы. Сейчас она дома, но передвигается с помощью ходунков.

Труп животного отправили в лабораторию. Бешенства не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU