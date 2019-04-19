Под Рязанью за «Глобусом» продолжают полыхать поля

19 Апр 21:24 2019-04-19T21:24:48+03:00

Поля под Рязанью не могут потушить уже несколько часов.

Площадь горения сухой травы в регионе за сутки составила уже более 2200 гектаров

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Под Рязанью за гипермаркетом «Глобус» продолжают пылать поля. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец.

Напомним, на заливных лугах у Оки на окраине города загорелась трава. На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов, но потушить к настоящему времени возгорание не смогли.

Отметим, по состоянию на 19 апреля в Рязанской области площадь горения сухой травы уже превысила 2200 гектаров. На такие вызовы пожарные были вынуждены выезжать более 650 раз. Составлено более 30 протоколов, причем сюда входят не только поджоги травы, но также сжигание мусора и разведение костров.

ВАЖНО!

Какие штрафы в Рязанской области за поджог травы:

- для граждан — 2-3 тысячи рублей;

- для должностных лиц — 6-15 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей — 20-30 тысяч рублей;

- для юридических лиц — 150-200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU