2019-04-19T18:09:12+03:00
Происшествия

Площадь пожаров из-за поджигателей травы в Рязанской области перевалила за 2000 гектаров

Огнеборцы выезжали на такие вызовы больше 650 раз
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 19 апреля в Рязанской области площадь горения сухой травы уже превысила 2200 гектаров. На такие вызовы пожарные были вынуждены выезжать более 650 раз, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К сожалению, наказать нарушителей удавалось редко: составлено 33 протокола, причем сюда входят не только поджоги травы, но также сжигание мусора и разведение костров вблизи зданий и сооружений. Виновными в пяти нарушениях признаны должностные лица.

МЧС напомнило размеры штрафов:

- 2 000 - 3000 рублей для граждан;

- 6 000 - 15000 рублей для должностных лиц;

- 150 000 - 200 000 рублей для юридических;

- 20 000 - 30 000 рублей для ИП.

В случае ущерба чужому имуществу или, тем более, человеческих жертв наступает уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи рязанского СК со сниженными показателями отчитались перед генералом Никешкиным
Спустя век надгробный памятник рязанскому купцу вернулся на свое место
В начале недели в рязанской Солотче снова отключат свет
Чтобы получить страховку рязанец инсценировал кражу телевизора и бензопилы
В Рязанской области отремонтируют более 40 км трассы М-5 «Урал»
Рязанца отправили под арест за матерщину
Работники культуры Спасского района зарабатывают до 50 тысяч рублей
В рязанском селе почти за 2 бюджетных миллиона обустроят «святой источник»
ГИБДД объявила о масштабных рейдах в Рязанской области
Директор рязанского АО «Бетон» задолжал сотрудникам более 3,5 млн рублей
В рязанском онкодиспансере будут выявлять рак груди на начальной стадии
В мясном цехе торгового центра Рязани хранили просроченное мясо
На Северной окружной дороге Рязани демонтировали незаконную рекламную конструкцию
В рязанском супермаркете обнаружили просроченную вареную колбасу
В Рязанской области обнаружили фальшивые деньги
В Рязани москвичка на иномарке сбила 68-летнюю женщину
В Рязанской области организуют более 20 площадок для «Диктанта Победы»
В центре рязанского села 30-килограммовый бобер напал на женщину
Еще в трех районах Рязанской области дорогу приведут в порядок
Метеорологи рассказали о погоде в Рязанской области до 22 апреля
В Рязанской области определились с датой введения особого противопожарного режима
Проблемы неразвитости социальной инфраструктуры в Рязани имеют «накопительный» характер