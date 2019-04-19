Площадь пожаров из-за поджигателей травы в Рязанской области перевалила за 2000 гектаров
По состоянию на 19 апреля в Рязанской области площадь горения сухой травы уже превысила 2200 гектаров. На такие вызовы пожарные были вынуждены выезжать более 650 раз, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
К сожалению, наказать нарушителей удавалось редко: составлено 33 протокола, причем сюда входят не только поджоги травы, но также сжигание мусора и разведение костров вблизи зданий и сооружений. Виновными в пяти нарушениях признаны должностные лица.
МЧС напомнило размеры штрафов:
- 2 000 - 3000 рублей для граждан;
- 6 000 - 15000 рублей для должностных лиц;
- 150 000 - 200 000 рублей для юридических;
- 20 000 - 30 000 рублей для ИП.
В случае ущерба чужому имуществу или, тем более, человеческих жертв наступает уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU