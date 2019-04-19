Площадь пожаров из-за поджигателей травы в Рязанской области перевалила за 2000 гектаров

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-19T18:09:12+03:00

Огнеборцы выезжали на такие вызовы больше 650 раз

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По состоянию на 19 апреля в Рязанской области площадь горения сухой травы уже превысила 2200 гектаров. На такие вызовы пожарные были вынуждены выезжать более 650 раз, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К сожалению, наказать нарушителей удавалось редко: составлено 33 протокола, причем сюда входят не только поджоги травы, но также сжигание мусора и разведение костров вблизи зданий и сооружений. Виновными в пяти нарушениях признаны должностные лица.

МЧС напомнило размеры штрафов:

- 2 000 - 3000 рублей для граждан;

- 6 000 - 15000 рублей для должностных лиц;

- 150 000 - 200 000 рублей для юридических;

- 20 000 - 30 000 рублей для ИП.

В случае ущерба чужому имуществу или, тем более, человеческих жертв наступает уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU