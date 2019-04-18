2019-04-18T18:53:38+03:00
Спорт

Попрощаться с умершим Олегом Куляевым рязанцы смогут во Дворце Молодежи

Отпевание пройдет в храме Иоанна Кронштадского
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Фото: министерство спорта Рязанской области.Фото: министерство спорта Рязанской области.
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Гражданская панихида по умершему вице-президенту рязанской Федерации танцевального спорта Олегу Куляеву состоится 20 апреля с 13:00 до 14:00 в Рязанском Дворце Молодежи (площадь 50-летия Октября, 1).

В 14:00 состоится отпевание в храме Иоанна Кронштадского (улица Татарская, 72).

Напомним, Олег Валентинович Куляев ушел из жизни 17 апреля. Он являлся бессменным руководителем спортивно-танцевального центра «Созвездие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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