Попрощаться с умершим Олегом Куляевым рязанцы смогут во Дворце Молодежи
Отпевание пройдет в храме Иоанна Кронштадского
Фото: министерство спорта Рязанской области.
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Гражданская панихида по умершему вице-президенту рязанской Федерации танцевального спорта Олегу Куляеву состоится 20 апреля с 13:00 до 14:00 в Рязанском Дворце Молодежи (площадь 50-летия Октября, 1).
В 14:00 состоится отпевание в храме Иоанна Кронштадского (улица Татарская, 72).
Напомним, Олег Валентинович Куляев ушел из жизни 17 апреля. Он являлся бессменным руководителем спортивно-танцевального центра «Созвездие».
ИСТОЧНИК KP.RU