2019-04-18T13:17:32+03:00
Общество

Прокуратура проверяет администрацию Рязани по факту публикации в «Комсомолке»

Проверка установит, действительно ли ущерб автомобилистам из-за ненадлежащего качества дорог возмещался за счет денег городского бюджета
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На ремонт дорог Рязани направляются бюджетные деньги. После этого граждане на своих автомобилях попадают в ДТП и взыскивают ущерб в результате ненадлежащего содержания дорог.На ремонт дорог Рязани направляются бюджетные деньги. После этого граждане на своих автомобилях попадают в ДТП и взыскивают ущерб в результате ненадлежащего содержания дорог.Фото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура проводит проверку по факту размещенной в статье «За два года из бюджета Рязани на возмещение ущерба автомобилистам ушло более 32 млн рублей» информации. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

— На ремонт дорог направляются бюджетные деньги. После этого граждане на своих автомобилях попадают в ДТП и взыскивают ущерб в результате ненадлежащего содержания дорог, — комментирует старший помощник прокурора Рязанской области по взаимодействию со СМИ Юлия Ромашкина. — Прокуратура проверит исполнение бюджетного законодательства, действительно ли ущерб возмещался за счет средств городского бюджета и обоснованность уплаты именно из бюджетных средств.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, как сообщили «Комсомолке» ранее в администрации города, всего в 2017 году в суде рассматривалось 27 дел по причине несоответствия дорог требованиям государственных стандартов, а в 2018 году - 70. Расходы бюджета города Рязани по указанным делам составили 1 190 000 рублей и 3 940 000 рублей соответственно.

Однако, Октябрьский районный суд привел кардинально другие цифры: в 2017 году было рассмотрено 101 гражданское дело по искам к управлению благоустройства и взыскано в счет возмещения ущерба 14 158 868 рублей; в 2018 году было рассмотрено 121 гражданское дело и взыскано 18 214 233 рублей 99 копеек.

То есть, за два года из бюджета Рязани только на возмещение ущерба от ДТП по причине отвратительных дорог ушло более 32 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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