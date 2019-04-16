2019-04-16T13:57:51+03:00
Происшествия

Половодье в Рязанской области ставит антирекорды

Снег испарился, минуя жидкую фазу
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Фото Оки 7 апреля 2019 года.Фото Оки 7 апреля 2019 года.
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Хотя половодье 2019 года еще продолжается, но рязанские ученые уже сейчас говорят, что этот год, скорее всего, станет рекордным. За всю историю метеонаблюдений не фиксировалось таких низких показателей. В Рязани река Ока даже не вышла на нулевую отметку гидрологического поста. Максимум наблюдался 9 апреля – 51 сантиметр нижу нулевой отметки гидрологического поста. Далее уровень воды пошел на спад.

Три рязанские реки Верда, Истья, Ранова – мы уже сообщали об этом – поставили абсолютные антирекорды. О причинах такого положения дел «Комсомолке» рассказал заведующий кафедрой физической географии и методики преподавания географии РГУ им С.А. Есенина Алексей Водорезов.

- Мы знаем, что большая часть снега испарилась, минуя жидкую фазу. Часть ушла в грунт во время зимних оттепелей. Климат меняется, средние январские температуры повысились с минус 10,5 до минус 7,5 градусов по Цельсию. Земля не промерзает так, как промерзала раньше. К тому же сама зима стала короче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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