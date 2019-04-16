Половодье в Рязанской области ставит антирекорды
Хотя половодье 2019 года еще продолжается, но рязанские ученые уже сейчас говорят, что этот год, скорее всего, станет рекордным. За всю историю метеонаблюдений не фиксировалось таких низких показателей. В Рязани река Ока даже не вышла на нулевую отметку гидрологического поста. Максимум наблюдался 9 апреля – 51 сантиметр нижу нулевой отметки гидрологического поста. Далее уровень воды пошел на спад.
Три рязанские реки Верда, Истья, Ранова – мы уже сообщали об этом – поставили абсолютные антирекорды. О причинах такого положения дел «Комсомолке» рассказал заведующий кафедрой физической географии и методики преподавания географии РГУ им С.А. Есенина Алексей Водорезов.
- Мы знаем, что большая часть снега испарилась, минуя жидкую фазу. Часть ушла в грунт во время зимних оттепелей. Климат меняется, средние январские температуры повысились с минус 10,5 до минус 7,5 градусов по Цельсию. Земля не промерзает так, как промерзала раньше. К тому же сама зима стала короче.
ИСТОЧНИК KP.RU
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