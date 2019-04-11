2019-04-11T17:17:57+03:00
Общество

Три рязанские реки этой весной поставили рекорд

Такой низкой воды здесь не было за все время наблюдений
Мария БЛИНОВА
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Рязанский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустил обзор хода половодья в этом году. По информации метеорологов, остатки снега в регионе почти полностью сошли буквально за пять дней – с 31 марта по 4 апреля.

Почва начала таять 5 марта и к 3 апреля процесс практически завершился – на месяц (!) раньше среднемноголетних сроков. Среднесуточная же температура через 0°С стабильно перешла в середине марта.

На реках половодье проходит спокойно, однако есть и рекорд: на реках Верда, Истья и Ранова максимальные отметки уровней воды в этом году были самыми низкими за весь период наблюдений! По сравнению со своими среднемноголетними значениями вода ниже на -1,8 м … -3,6 м, а по сравнению с историческим минимумом на -0,1 м … -0,5 м.

Река Пет до рекорда не дотянула: здесь уровень воды был больше исторического минимума. Правда всего на 30 см, что для половодья ничтожно мало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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