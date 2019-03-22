2019-03-22T13:39:45+03:00
Спорт

Директором ХК «Рязань» назначен Виталий Злобин

С прежним генеральным директором Андреем Кладовым министерство спорта трудовые отношения прекратило
Александр РАДЫГИН
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С тренерской работы в детском хоккее Виталий Злобин резко взлетел до управления профессиональным клубом. Потрясающая карьера и кадровая политика министерства спорта. Фото: министерство спорта Рязанской области.С тренерской работы в детском хоккее Виталий Злобин резко взлетел до управления профессиональным клубом. Потрясающая карьера и кадровая политика министерства спорта. Фото: министерство спорта Рязанской области.
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Контракт с генеральным директором ХК «Рязань» Андреем Кладовым прекращен, сообщает региональное министерство спорта.

Согласно приказу руководителя ведомства, новым гендиректором ХК «Рязань» назначен Виталий Юрьевич Злобин. 22 марта его официально представили коллективу клуба.

Напомним, ранее директора ХК «Рязань» Андрея Кладова временно отстранили от должности на время служебной проверки из-за массовой драки хоккеистов во время матча с тюменским ХК «Рубин».

Отметим, что ранее Виталий Злобин работал главным тренером по хоккею в спортшколе «Олимпийский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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