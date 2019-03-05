2019-03-05T17:56:24+03:00
Спорт

Директор ХК «Рязань» временно отстранен от должности

Поводом послужила массовая потасовка хоккеистов в матче рязанской команды с тюменским «Рубином»
Антоний ВОХЕЧ
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В штраф-боксе яблоку негде было упасть - теперь за это расплачивается директор ХК "Рязань".В штраф-боксе яблоку негде было упасть - теперь за это расплачивается директор ХК "Рязань".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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Директор ХК «Рязань» Андрей Кладов временно отстранен от должности на время служебной проверки. Об этом нашему изданию сообщили в клубе.

Мы писали о том, что в третьем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиге, проходившем в Рязани, хозяева льда за 14 секунд до окончания основного игрового времени устроили массовую драку, а затем она повторилась спустя буквально несколько секунд. Общее количество штрафных минут рязанских игроков равно без малого трем часам.

Напомним, что Андрей Кладов пришел в клуб, когда тот находился в «хвосте» ВХЛ, занимая место в третьем десятке игровой таблицы. Кладов совместно с главным тренером команды Павлом Десятковым при минимальном клубном бюджете сумели создать боеспособный коллектив, занявший в регулярном чемпионате «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» 13 место, тем самым обеспечив себе место в плей-офф. Первые два матча Кубка Петрова проходили в Тюмени, где «рубиновые» в упорном противостоянии взяли верх. 4 марта «Рубин» также победил 2:0 и вышел в четвертьфинал.

Дисциплинарный комитет ВХЛ наверняка вынесет решение о наказании рязанского клуба рублем. Сумма станет известна буквально на днях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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