2019-03-05T15:08:36+03:00
Общество

Новый главный следователь Рязанской области считает, что пряники лучше кнута

Начать руководство следкомом он решил с замены наказаний поощрениями
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Во вторник, 5 марта, в Рязани состоялась пресс-конференция генерал-лейтенанта юстиции Владимира Никешкина – недавно он возглавил Следственное управление СК РФ по Рязанской области. Новый руководитель рассказал о ряде текущих расследований. К примеру, громкого убийства пожилой пары в Сасове.

Но помимо этого Владимир Никешкин поделился своими планами по улучшению работы управления. По словам генерал-лейтенанта, до его приезда отличившихся следователей в области не поощряли практически никак – разве что грамотами. Этот пробел он хочет убрать – обещает, что к 25 июля в регионе сделают знак «Лучший следователь Рязанской области».

– Почти у всех были взыскания, я аннулировал практически все, – заявил Владимир Анатольевич. – Кнут должен быть использован на 10%, остальное – пряники.

Насчет кнута: до конца марта свои ошибки нужно исправить руководителю одного из межрайонных отделов. Если не успеет – уволят. По словам Никешкина, этот сотрудник «слабо работает».

Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин.

Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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