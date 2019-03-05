Убитые в рязанском Сасове пенсионеры оказались ростовщиками

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-05T16:13:47+03:00

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Во вторник, 5 марта, в Рязани состоялась пресс-конференция нового руководителя Следственного управления СК РФ по Рязанской области. Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин рассказал о своих планах по улучшению работы управления и поделился информацией о текущих расследованиях.

В частности он раскрыл некоторые подробности расследования громкого убийства, произошедшего месяц назад в Сасове. Напомним, 6 февраля в райцентре жестоко убили пожилую супружескую пару – 76-летнего мужчину выманили на крыльцо и дважды ударили ножом, а 73-ю женщину убийца застал в коридоре. Спустя два дня их тела обнаружила дочь.

В помощь рязанским следователям приехал криминалист из столицы. Подозреваемого задержали 13 февраля. Он признал свою вину и подробно рассказал о преступлении.

По информации Владимира Никешкина, пожилая пара занималась ростовщичеством. Мужчина, подозреваемый в убийстве, проиграл в автоматах немыслимую сумму – 2 миллиона рублей. Вот и решил поживиться. Сначала убийца обесточил дом. Когда хозяин вышел, чтобы выяснить, в чем дело — мужчина напал на него с ножом. Потом убил и пожилую супругу хозяина.

Добычей убийцы стали 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU