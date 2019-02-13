Молодая рязанка на «ВАЗ» улетела в кювет (фото)

13 Февр. 11:15 2019-02-13T11:26:19+03:00

Женщине оказана помощь врачей, но госпитализации не потребовались

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 февраля около 9.00 в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в Захаровском районе – на 258 км дороги «Михайлов-Рязань» (при подъезде к Захарову со стороны облцентра).

23-летняя жительница села Елино на автомобиле «ВАЗ 2115», по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала в кювет – здесь легковушка опрокинулась.

В результате женщина пострадала. Ей потребовалась помощь медиков, однако обошлось без госпитализации.

Напомним, кроме этого ДТП в области во вторник произошла еще одна авария – в Рязани на пешеходном переходе «ГАЗ» сбил ребенка.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU