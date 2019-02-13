2019-02-13T11:26:19+03:00
Происшествия

Молодая рязанка на «ВАЗ» улетела в кювет (фото)

Женщине оказана помощь врачей, но госпитализации не потребовались
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 февраля около 9.00 в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в Захаровском районе – на 258 км дороги «Михайлов-Рязань» (при подъезде к Захарову со стороны облцентра).

23-летняя жительница села Елино на автомобиле «ВАЗ 2115», по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала в кювет – здесь легковушка опрокинулась.

В результате женщина пострадала. Ей потребовалась помощь медиков, однако обошлось без госпитализации.

Напомним, кроме этого ДТП в области во вторник произошла еще одна авария – в Рязани на пешеходном переходе «ГАЗ» сбил ребенка.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара