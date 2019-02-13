В центре Рязани «ГАЗ» сбил ребенка на «зебре»

13 Февр. 11:02 2019-02-13T11:02:46+03:00

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12 февраля около 11:30 в Рязани произошло ДТП с участием ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на улице Свободы.

44-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ» сбил 8-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате школьник получил травмы и госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 ДТП, в которых травмы получили 2 человека. В регионе произошло 15 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3139 нарушений правил дорожного движения, задержали 9 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU